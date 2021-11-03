ERZURUM (İHA) - Erzurum'da bulunan Rus Kilisesi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Rus Kilisesi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Oltu Kaymakamlığınca hazırlanan "Tarihi Kilisenin Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi", Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının "Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik 2017 Yılı Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında Erzurum Valiliği Desteği kontrolörlüğünü Oltu Belediyesinin üstlendiği Oltu Rus Kilisesi'nin restorasyon çalışmalarında taş yapımı biterken çatı ve kubbelerin yüzde 60'ı tamamlanmış durumda. Aslına uygun şekilde yapılan çalışmalar büyük bir özenle yapımına devam ediliyor.

Oltu Belediyesi personeli Çevre ve İnşaat Mühendisi Kilise yapımı kontrolü Elif Karabulut, "Kilisemizde geçtiğimiz yıl restorasyon çalışmaları başladı. Kilisemiz 1877-1878 Osmanlı-Rus harbinden sonra ilçemiz işgal edilmiş. Bu süre içerisinde inşa edilmiş haç planlı bir kilisedir. Geçen yıldan beri restorasyonu devam etmekte olan kilisemizde kubbelerde çelik imalat tamamlandı. Kubbelerin kemerlerinde bazı taşlar tamamıyla kaybolmuştu. Kemer taşlarını orijinal yataklarını bularak taşın rengini dokusuna göre yeniden imitasyon üretildi. Diğer eskitme taraklama bizim mücartı dediğimiz çalışmaları yapılarak yerine konuldu. Statiği korunarak bağlama işlemleri yapıldı. Şu anda çatı kaplama imalatına geçilecek onun dışında kilisenin içerisinde diğer taş imalatlarının çoğu tamamlandı. Dış tarafta basamaklar imal edilmektedir" dedi.

Kilise 19. yüzyıl mimarisiyle inşa edilmiş, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'yla 1917 Bolşevik Devrimi arasındaki yaklaşık 40 yıllık süre zarfında inşa edildiği tahmin ediliyor.