Erzurum'da boz ayı 2 yavrusuyla birlikte ilçeye indi
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Erzurum'da boz ayı 2 yavrusuyla birlikte ilçeye indi

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Güncel

- Erzurum'da boz ayı 2 yavrusuyla birlikte ilçeye indi Erzurum'da boz ayı 2 yavrusuyla birlikte ilçeye indi.

- Erzurum'da boz ayı 2 yavrusuyla birlikte ilçeye indi

ERZURUM - Erzurum'da boz ayı 2 yavrusuyla birlikte ilçeye indi. İlçenin yakınındaki tarlada çalışan çiftçi ayı ve 2 yavrusunu görüntüledi.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bir çiftçi tarlada çalıştığı sırada bir boz ayı ve 2 yavrusunun kendisine doğru geldiğini gördü. Cep telefonuyla bu anları kaydeden tarla sahibi uzun süre ayı ve yavrularının uzaklaşmasını bekledi.

Geçtiğimiz hafta Uzundere ilçesinde ormanlık alanda bir ayının bir kişi parçalayarak öldürmesi sonrası ilçeye inen ayılar vatandaşlarda kısa süreliğine panik oluşturdu.

Erzurum'da boz ayı 2 yavrusuyla birlikte ilçeye indi
Erzurum'da boz ayı 2 yavrusuyla birlikte ilçeye indi
Erzurum'da boz ayı 2 yavrusuyla birlikte ilçeye indi
Erzurum'da boz ayı 2 yavrusuyla birlikte ilçeye indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik

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Erzurum'da boz ayı 2 yavrusuyla birlikte ilçeye indi - Haberler
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