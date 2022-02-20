Erzurum'da "Bize her şey sizi hatırlatıyor" konseri yoğun ilgi gördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da "Bize her şey sizi hatırlatıyor" konseri yoğun ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Erzurum'da

Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğunca "Bize herşey sizi hatırlatıyor" isimli Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğunca "Bize herşey sizi hatırlatıyor" isimli Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi.

Efkan Ala Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser yoğun ilgi gördü.

Şef Selçuk İçoğlu yönetimindeki koro, müzik öğretmenleri ve müzik bölümü öğrencilerinden oluşuyor.

Yaklaşık 1 yıldır çalışmalarını sürdüren koronun seslendirdiği eserler büyük beğeni topladı.

Koro Şefi Selçuk İçoğlu, daha önce tasavvuf ve Türk Sanat Müziği konseri düzenlediklerini belirterek, sanatsal faaliyetlere destek veren Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'a teşekkür etti.

İçoğlu, yaklaşık 50 kişilik koronun müzik öğretmen ve öğrencilerinden oluştuğunu ifade etti.

İzleyiciler ise konserin düzenlenmesine katkı sağlayan Başkan Sunar ve Türk Müsikisi Topluluğuna teşekkür ettiler. - ERZURUM

Erzurum'da Bize her şey sizi hatırlatıyor konseri yoğun ilgi gördü

Erzurum'da Bize her şey sizi hatırlatıyor konseri yoğun ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Türk Halk Müziği, Türk Musikisi, Selçuk, Müzik, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title