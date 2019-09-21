Erzurum'da bitkisel üretime 1 milyonluk destek

21.09.2019 11:07

DAP İdaresi ile Erzurum Valiliği arasında Erzurum'da yem bitkilerinin yaygınlaştırılması için protokol imzalandı.



Proje bedeli 1 milyon lira olan sermaye transferine ilişkin protokolü Erzurum Valisi Okay Memiş ile DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir imzaladı. 2019 yılı Yatırım Programında, "Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yer alan "Yem Bitkileri Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi"yle çiftçilere tritikale ve macar fiği tohumu dağıtılacak.



Protokol imza töreni sonrası konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, 2018 yılında, Valilik imkanlarıyla Erzurum'daki çiftçilere 440 ton yem bitkisi tohumu desteği sağladıklarını söyledi. Memiş, "Yine DAP İdaremizle, Valilik ve İl Müdürlüğümüzle beraber yaklaşık 1 milyon liralık yem bitkisi tritikale ve macar fiği tohumu desteği sağlayacağız" dedi.



DAP İdaresi'nin Erzurum'da olmasının önemli olduğunu ifade eden Vali Memiş, Erzurum kırsal kalkınmasında, hayvancılığın, tarımın ve turizmin gelişmesinde, sanayi alanlarının gelişmesinde çok büyük katkıları olduğunu söyledi. Vali Memiş, kamu kaynaklarını doğru projelere ve doğru yerlere kanalize etmelerinden dolayı Başkan Adnan Demir'e teşekkür etti.



Daha sonra konuşan, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, İdare olarak, bölgede hayvancılığın altyapısının iyileştirilmesi ve bitkisel üretimin yaygınlaştırılması kapsamında Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projeleri ve meralarda hayvanlarımızın su ihtiyacının karşılanması şeklindeki projelere ağırlıklı olarak desteklediklerini söyledi. Başkan Demir, şunları kaydetti:



"Valimizin ilk geldiği günden itibaren özellikle hayvancılığın altyapısının iyileştirilmesi ve bitkisel üretimin yaygınlaştırılması noktasında beraber çalışma iradesi bizleri memnun etti. Bunun da bir göstergesi olarak inşallah bu sene 1 milyon lira tohum desteği sağladık ama önümüzdeki sene daha da arttırılacağı gözüküyor. Bunun ön görüşmelerini yaptık. Protokolün, çiftçilerimiz için berekete vesile olmasını temenni ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA