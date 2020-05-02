Erzurum'da bir tırda 8 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erzurum'da, uygulama noktasında durdurulan bir tırda 8 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erzurum'da, uygulama noktasında durdurulan bir tırda 8 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kurallara uyulup uyulmadığı kontrolünün yanı sıra rutin çalışmaları kapsamında, Erzurum-Erzincan kara yolundaki Aşkale Uygulama Noktası'nda Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden gelen A.D. (39) idaresindeki 04 D 3143 plakalı tırı durdurdu.

Cumhuriyet savcısının arama izni üzerine harekete geçen ekipler, farklı malzemeler yüklü tırın dorsesinde "muşamba" diye tabir edilen rulo halindeki bez içerisinde saklanmış kaçak sigara tespit etti.

Ekipler, tırdan indirdikleri 15 muşamba rulosunda gizlenmiş 8 bin 850 paket kaçak sigara buldu. Tır sürücüsü A.D'yi gözaltına alan ekipler, kaçak sigaralardan oluşturdukları "Evde kal" yazısıyla mesaj verdi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da uygulama noktasına gelerek başarılı çalışmalarından dolayı ekipleri tebrik etti.

Kaynak: AA