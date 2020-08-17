Erzurum'da bir mahalle karantinaya alındı Erzurum'un Oltu ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı alındı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı alındı.

Oltu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde pozitif vakaların artarak devam etmesi nedeniyle Küçük Orcuk Mahallesi 14 gün süre ile karantinaya alındı.

İlçe merkezinde kurulan halk pazarı ile hayvan pazarının açılması iki hafta süreyle askıya alındı.

Bu çerçevede uygulanan Kovid-19 önlemleri dolayısıyla köye giriş çıkışlar durduruldu.

Kaynak: AA