Erzurum'da bir mahalle karantinaya alındı
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Erzurum'da bir mahalle karantinaya alındı

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı alındı.

Erzurum'da bir mahalle karantinaya alındı
17.08.2020 18:25 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:30

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı alındı.

Oltu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde pozitif vakaların artarak devam etmesi nedeniyle Küçük Orcuk Mahallesi 14 gün süre ile karantinaya alındı.

İlçe merkezinde kurulan halk pazarı ile hayvan pazarının açılması iki hafta süreyle askıya alındı.

Bu çerçevede uygulanan Kovid-19 önlemleri dolayısıyla köye giriş çıkışlar durduruldu.

Kaynak: AA

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