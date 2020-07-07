Erzurum'da bir mahalle karantinaya alındı
Erzurum'un İspir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
07.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:19
Erzurum'un İspir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü filiasyon ekibinin çalışmaları sonucu Çayırbaşı Mahallesi'nde pozitif vaka sayılarında artışa rastlandı.
Temaslı sayısının fazlalığı ve diğer mahallelerde yaşayanlara bulaşma riski nedeniyle Çayırbaşı Mahallesi, İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Karar doğrultusunda mahalleye giriş çıkışlar 14 gün yasaklandı.
Kaynak: AA