Erzurum'da bir mahalle daha karantinaya alındı Erzurum'un İspir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle daha karantinaya alındı.

Erzurum'un İspir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle daha karantinaya alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinin çalışmaları sonucu, ilçedeki Kızılhasan Mahallesi'nde, Kovid-19 testi yapılan bazı kişilerin sonuçları pozitif çıktı. Bu kişilerin başka kişilerle temas ettiğinin belirlenmesi üzerine, salgının diğer mahallelere bulaşmaması için Kızılhasan Mahallesi, İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karar doğrultusunda mahalleye giriş çıkışlar 14 gün süreyle yasaklandı. Daha önce Değirmendere ve Çayırbaşı mahalleleri de karantinaya alınan ilçede, son 12 günde karantinaya alınan mahalle sayısı 3'e yükseldi. Kaynak: AA