Erzurum'da bir kişi tartıştığı kız arkadaşını ve kendisini bıçaklayarak öldürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da bir kişi tartıştığı kız arkadaşını ve kendisini bıçaklayarak öldürdü

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel
Erzurum'da bir kişi tartıştığı kız arkadaşını ve kendisini bıçaklayarak öldürdü

Erzurum'da bir kişi sokakta tartıştığı kız arkadaşını ve kendisini bıçaklayarak öldürdü.

YAKUTİYE, ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir kişi sokakta tartıştığı kız arkadaşını ve kendisini bıçaklayarak öldürdü.

Yakutiye ilçesindeki Saraybosna Caddesi'nde, kız arkadaşı olduğu iddia edilen Zeynep U'ya bıçakla saldıran Muhammet Y, aynı bıçakla kendisini de yaraladı.

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Zeynep U, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Muhammet Y. ise Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar kurtarılamadı.

Erzurum Valisi Memiş, depremde yaralanan olmadığını bildirdi

Erzurum Valisi Memiş, depremde yaralanan olmadığını bildirdi

 Hınıs Köprüköy kara yoluna düşen kaya parçaları yolu kapattı

Hınıs Köprüköy kara yoluna düşen kaya parçaları yolu kapattı

 Erzurum Valisi Memiş, depremde enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığını bildirdi

Erzurum Valisi Memiş, depremde enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığını bildirdi

AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title