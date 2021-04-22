Erzurum'da bir garip yaya geçidi, başı var sonu yok

Erzurum'da bulunan bir yaya geçidinin başı var sonu yok. Yolun karşısına geçmek için yaya geçidinde bulunan çizgileri kullanmak isteyen vatandaşlar, kendilerini demir çitlerle çevirili çimlerde buluyorlar.

Erzurum'da bulunan bir yaya geçidinin başı var sonu yok. Yolun karşısına geçmek için yaya geçidinde bulunan çizgileri kullanmak isteyen vatandaşlar, kendilerini demir çitlerle çevirili çimlerde buluyorlar. İlginç tasarımlı yaya geçidini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarında eşine çok az rastlanacak yaya geçidi görenleri hayrete düşürüyor. Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar yaya geçidindeki çizgileri takip edince çitlerle çevrili çimenlere ulaşıyor.

Yaya yolunun başlangıcı varken sonunun olmaması ise görenleri şaşkına çeviriyor. Yolun karşısına geçmek isteyenler önce çizgileri takip ediyor daha sonra çitlerle çevrili çimenlerden sağ yaparak ana yol üzerinde ilerleyip ancak öyle karşıya geçebiliyorlar.

Garip yaya geçidinden geçmeye çalışan vatandaşlar, "Buradan karşıya geçmeye çalışacağız ama yaya geçidinin sonu görünmüyor. Geçtiğimiz zaman yol yok, tellerin üzerinden atlamak ya da sağa dönüp biraz daha ana yolda yürümemiz gerekiyor. Gerçekten çok garip" yorumlarında bulundular.

(Sefa Tetik - Çağrı Korkmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı