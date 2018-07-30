Erzurum'da Bar Ekibi Heykelinde Davulcunun Tokmağı, Zurnacının da Zurnası Çalındı

Erzurum'da yaklaşık 3 yıl önce Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yöresel halk oyunlarından bar ekibinin heykelinde davulcunun tokmağı, zurnacının da zurnası çalındı.

VATANDAŞLAR DURUMU EKİPLERE BİLDİRDİ

Erzurum Kent Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında yaptırılan şehrin yöresel halk oyununu temsil eden erkek bar ekibi heykelini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Heykeli ziyarete gelen, ancak davulcu figürünün elinde tutuğu tokmak ile diğer figürün zurnasının yerinde olmadığını gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdiler.

MADDİ DEĞERİ YOK

Belediye yetkilileri, heykellerden çalınan tokmak ve zurnanın maddi anlamda bir değerinin olmadığını belirtti.

"ÇOCUKLAR KIRMIŞ OLABİLİR"

Vatandaşlar ise, "Devletin malını çalmak doğru değil gerçek tokmak ve zurna değil insanlar bunu neden çalar çocuklar oyun oynamak amacıyla da kırmış olabilir. Bu bizim yöresel bir halk oyunumuzu simgeleyen heykeller bunlara zarar verilmemesi lazım" dedi.

EMNİYET EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Emniyet ekipleri heykele zarar vererek hırsızlık yapan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.