Bir ay önce sele kapılan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
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Bir ay önce sele kapılan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentin İspir ilçesinde bir ay önce tünelde sele kapılan işçi Mustafa Aksöyek'in cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentin İspir ilçesinde bir ay önce tünelde sele kapılan işçi Mustafa Aksöyek'in cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Vali Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin bir aylık süreçte gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.

Ekiplerin bugün de sürdürdüğü yoğun çalışmalar sonucu tünelin en sonunda kayıp işçinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden çalıştık ve yeri geldi risk aldık. Kayıp işçimizin ailesi de devletimizin bu fedakarca çalışmasına bizzat olay yerinde izleyerek şahit oldu. Orada sadece su yoktu çamur ve balçık vardı. Ekiplerimiz yeri geldi beline kadar balçığın içine girdi ve o balçığı yoğun çalışmalarla tünelden çıkardık. 400 metre civarındaki tünelin en sonunda işçimizin cenazesine ulaştık. Çok üzücü bir olay yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Olay geçmişi

Aksöyek, İspir'in Çamlıkaya Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanakta, bölgede yapımı devam eden HES tünelinde çalıştığı sırada sele kapılmıştı.

Mustafa Aksöyek'i bulmak için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince arama çalışmaları başlatılmıştı.

Bir ay önce sele kapılan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Bir ay önce sele kapılan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Bir ay önce sele kapılan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Bir ay önce sele kapılan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Bir ay önce sele kapılan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Bir ay önce sele kapılan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Bir ay önce sele kapılan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Bir ay önce sele kapılan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Bir ay önce sele kapılan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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