Erzurum'da bir aracın bagajında 39 kilo 351 gram eroin ele geçirildi
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Erzurum'da bir aracın bagajında 39 kilo 351 gram eroin ele geçirildi

06.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:54
Erzurum'da bir aracın bagajında 39 kilo 351 gram eroin ele geçirildi

Erzurum'da polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir aracın bagajındaki bavul içerisinde 39 kilo 351 gram eroin ele geçirdi.

Erzurum'da polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir aracın bagajındaki bavul içerisinde 39 kilo 351 gram eroin ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolundaki Aşkale yolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, narkotik dedektör köpekleriyle araçta yaptıkları aramada, aracın bagaj kısmında bulunan bavul içinde 77 parça halinde 39 kilo 351 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili araçta bulunan ve gözaltına alınan N.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Polisler, ele geçirdikleri eroin paketleriyle "şehitler ölmez" yazarak Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazası şehitlerini andı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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