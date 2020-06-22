Erzurum'da bir aile hekiminin testi pozitif çıktı Erzurum'da bir aile hekiminin testi pozitif çıktı Erzurum'da Filiz Dolunay Aile Sağlık Merkezi'nde görev yapan doktorlardan birinin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkmasının ardından sağlık merkezi karantinaya alındı.

Erzurum'da bir aile hekiminin testi pozitif çıktı

ERZURUM - Erzurum'da Filiz Dolunay Aile Sağlık Merkezi'nde görev yapan doktorlardan birinin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkmasının ardından sağlık merkezi karantinaya alındı.

Erzurum Hastaneler Caddesi'nde faaliyet gösteren Filiz Dolunay Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan aile hekimlerinden birinin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Dezenfekte çalışmalarının yapıldığı sağlık merkezine muayene olmak için gelen vatandaşlar içeri alınmadı. Olayın ardından sağlık merkezi korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Doktorla son 14 günde temas eden şahıslar hakkında gerekli filyasyon çalışmalarının başladığı aktarıldı.

Kaynak: İHA