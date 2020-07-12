Erzurum'da binler sokağa döküldü BB Erzurumspor'un Altay'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmesinin ardından mavi-beyazlı ekibin taraftarları cadde ve sokaklara akın ederek galibiyetin coşkusunu doyasıya yaşadı.

BB Erzurumspor'un Altay'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmesinin ardından mavi-beyazlı ekibin taraftarları cadde ve sokaklara akın ederek galibiyetin coşkusunu doyasıya yaşadı.

TFF 1. Lig'in 33. hafta maçında BB Erzurumspor deplasmanda İzmir temsilcisi Altay'ı 1-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından Erzurumsporlu taraftarlar ise Havuzbaşı Kent Meydanı ve Cumhuriyet Caddesine akın etti. Yaklaşık 3 bin taraftar tezahüratlarla Cumhuriyet Caddesinden Havuzbaşı Kent Meydanına yürüdü. Taraftarlar Kent meydanında ki " BB Erzurumspor" yazısının bulunduğu kısımda ellerinde ki meşalelerle galibiyeti doyasıya kutladı.

BB Erzurumspor, Altay deplasmanından aldığı galibiyetle birlikte puanını 59'a yükselterek son haftaya ikinci sırada girdi. Mavi - beyazlı ekip 34. haftada maçında ise sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA