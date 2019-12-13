Erzurum'da Binbir Hatim geleneği başladı

13.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:16

Erzurum Valisi Okay Memiş, Binbir Hatim geleneğini başlatan Pir Ali Baba'nın Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli rol oynayan büyük alim ve bir Alperen olduğunu söyledi. Vali Memiş, "Bu büyüklerimiz zorbalıkla, zulmederek değil akılla, imanla ve adaletle bu memlekete hakim olmuşlar." dedi.



Erzurum'da Pir Ali Baba tarafından şehri doğal afetlerden korumak için başlatılan 'Binbir Hatim' geleneğine bu yıl da devam edildi. 17 Ocak Cuma günü sona erecek gelenek, ilk yıllarında olduğu gibi at sırtındaki hafızların temsili olarak şehri turlaması ile başladı.



Erzurum'u doğal afetlerden korumak için yaklaşık 500 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği için bu yıl Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğünce bir program düzenlendi. Pir Ali Baba tepesinde düzenlenen programa, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurum müdürleri, hafızlar ve vatandaşlar katıldı. Lala Paşa Camii İmamı Emrullah Uçar tarafından okunan dua ile başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti. Vali Memiş, Pir Ali Baba'nın Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli rol oynayan büyük alim ve bir Alperen olduğunu söyledi.



Binbir Hatim geleneğinin Konya'da düzenlenen Şeb-i Arus törenleri kadar önemli olduğunu aktaran Vali Memiş, "Bin 500'lü yıllarda dönemin öncülerinden Pir Ali Baba tarafından şehri doğal afetlerden korumak için başlatılan ve 500 yıldır devam eden gelenek, şehrimiz için son derece önem arz etmektedir." dedi.



Kur'an-ı Kerim'i okumanın ve anlamanın önemine dikkat çeken Vali Memiş, "Kur'an her Müslüman için bir rehber niteliğindedir. Dinimizin de ilk emri okudur. Onun için Kur'an okumak bir şifadır. Kur'an'daki o esasları okumak ve onları anlamak çok değerlidir." diye konuştu.



Kendisinin Giresun'un Piraziz İlçesi'nden olduğunu hatırlatan Vali Memiş, şöyle devam etti:



"Piraziz'de tıpkı Pir ali Baba gibi Güvenç Abdal var. Onlar da Anadolu Alperenlerindedir. Karadeniz Bölgesi'nin Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli rol oynayan şahsiyetlerdir. Pir Ali Baba ile aynı dönemde yaşamışlardır. Onun için bu programları çok önemsiyor ve değerli buluyorum. Bu büyüklerimiz zorbalıkla, zulmederek değil akılla, imanla ve adaletle bu memlekete hakim olmuşlar. Allah hepsinden razı olsun. Bu geleneği devam ettiren herkese çok teşekkür ediyorum."



Konuşmaların ardından hafızlar kısa sureler okudu. İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula tarafından yaptırılan duanın ardından hafızlar, at sırtında temsili olarak şehrin etrafını turladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA