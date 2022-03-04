ERZURUM'DA BİN 200 OKULDA 155 BİN ÖĞRENCİYLE DEPREM TATBİKATI YAPILDI

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da bin 200 okulda yaklaşık 155 bin öğrencinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Öğrencilerle birlikte çalan sirenle sıranın yanına çöktükten sonra okulu tahliye eden Vali Okay Memiş, "İnşallah Allah bizleri doğal afetlerle karşılaştırmaz. Meydana geldiğinde de acemilik göstermeden, fazla panik yapmadan soğukkanlılığımızı muhafaza ederek bu musibetlerden kurtulmayı öğretiyoruz çocuklarımıza" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ildeki okullarda eş zamanlı olarak deprem tatbikatı düzenlendi. Erzurum'da deprem tatbikatı bin 200 okulda 155 bine yakın öğrencinin katılımıyla yapıldı. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, Kızılay Başkanı Hüseyin Bozhalil merkez Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen İlk ve Ortaokulu'nda tatbikata katıldı. 1'inci sınıftaki öğrencilerle birlikte çalan sirenle sıranın hemen yanına çöken Vali Memiş, Başkan Sekmen tahliye işaretinin verilmesini bekledi. Memiş ve Sekmen, öğrencilerin okuldan tahliyelerine de yardımcı oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, UMKE, sağlık ve AFAD ekiplerinin görev aldığı okulda, Kızılay görevlileri de öğrencilere helva hazırladı.

Bahçedeki toplanma alanına gelen öğrencileri alkışlayan Vali Memiş, bütün sınıfları erken tahliye için tebrik etti. Okul bahçesinde açıklama yapan Vali Memiş, Erzurum'da bin 200 okulda 155 bin öğrencinin deprem anındaki tahliyesinin gerçekleştirildiğini söyledi. Vali Memiş, "İçişleri Bakanlığımız, 2022 yılını afet tatbikat yılını ilan etti. Biz bu tatbikatları en fazla yapan illerin başında geliyoruz. İnşallah Allah bizleri doğal afetlerle karşılaştırmaz. Meydana geldiğinde de acemilik göstermeden, fazla panik yapmadan soğukkanlılığımızı muhafaza ederek bu musibetlerden kurtulmayı öğretiyoruz çocuklarımıza" diye konuştu.

MUŞ'TA DA KAR YAĞIŞI ALTINDA GERÇEĞİ ARATMAYAN DEPREM TATBİKATI

Muş'ta da kar yağışı altında düzenlenen deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Fen Lisesi'nde düzenlenen ve AFAD, UMKE, Sağlık ile İtfaiye ekiplerinin hazır bulunduğu tatbikat gerçeği aratmadı. Okuldaki sınıflarda derste olan öğrenciler ile katılım sağlayan protokol üyeleri, siren seslerinin duyulmasıyla çök, kapan, tutun hareketi ile sıraların kenarına sığındı. Öğrencilerin büyük bir heyecanla izlediği tatbikat sonunda, yaralıların devlet hastanesine nakli yapıldı. UMKE Birim Sorumlusu İsmail Yıldırım, 'Tatbikatımız başarılı bir şekilde sonuçlandı. Bütün öğrencilerin tahliyesi yapılıp, daha sonrasında iki tane yaralı taşınarak, sağlık ekipleriyle hastaneye nakli sağlandı' dedi.