Erzurum'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Erzurum'da Afganistan uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Erzurum'da Afganistan uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Rabia Ana Mahallesi Dere Caddesi'nde B.R. ve A.N ile Y.J. ve A.S.C. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Y.J. ve A.S.C. bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan A.S.C. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Y.J. tedavisinin ardından taburcu edildi. Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan B.R. ile A.N. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA