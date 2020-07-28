Erzurum'da BBP'li Tortum ve Oltu Belediye Başkanları partilerinden istifa etti
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Erzurum'da BBP'li Tortum ve Oltu Belediye Başkanları partilerinden istifa etti

Erzurum'da Büyük Birlik Partisinden (BBP) Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider ile aynı partiden Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşcı, partilerinden istifa etti.

Erzurum'da BBP'li Tortum ve Oltu Belediye Başkanları partilerinden istifa etti
28.07.2020 21:29 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:32

Erzurum'da Büyük Birlik Partisinden (BBP) Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider ile aynı partiden Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşcı, partilerinden istifa etti.

Geçen yıl 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde BBP'den Erzurum Tortum Belediye Başkanı seçilen Yiğider ile aynı partiden Oltu Belediye Başkanı seçilen Taşcı, partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Yiğider, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Temmuz Perşembe günü partisinden istifa ettiğini belirterek "Kendi istek ve arzumla BBP'den istifa ettim. Bir süre bağımsız Belediye Başkanı olarak görevime devam edeceğim. Ancak bugün basında yer alan haberlerde sanki BBP bizim ilişiğimizi kesmiş gibi lanse edilerek haber yapılması bizi üzmüştür." dedi.

Tortum Belediye Başkanlığına aday olurken makam, mevki için aday olmadığını ifade eden Yiğider, sadece ilçeye ve halka hizmet için aday olduğunu vurguladı.

Yiğider, aynı düşünce ve "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" anlayışıyla görevini sürdüreceğini belirterek görev süresince kendilerini yalnız bırakmayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve BBP Erzurum İl Başkanı Yener Gözütok ile parti yönetimine teşekkür etti.

Oltu Belediye Başkanı Taşcı da Yiğider ile aynı gün partisinden istifasını e-Devlet üzerinden yaptıklarını söyledi.

Kendi istek ve arzuları doğrultusunda istifa ettiğini anlatan Taşcı, "Derdimiz halkımıza hizmet, bu millet hizmete susamış, bunları gerçekleştireceğiz. Kimsenin etkisiyle değil, kendi istediğimizle kararlaştırdık ve istifamızı verdik. Vatana, millete ve kuzey ilçelerine hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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