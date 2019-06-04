Erzurum'da bayramlaşma

AK Parti Erzurum İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla kentteki tarihi Yakutiye Medresesi'nde düzenlenen programda, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri İbrahim Aydemir ve Selami Altınok ile AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, partilerle bayramlaştı.

Sekmen, programda yaptığı konuşmada, milletleri millet yapanın değer yargıları olduğunu söyledi.

Bayramların milletin maddi ve manevi değer yargıları olduğunu aktaran Sekmen, manevi değerlere önem verdikçe başaramayacakları işin olmayacağını dile getirdi.

Milletvekili Aydemir ise İstanbul'da yeni bir seçim yaşayacaklarını hatırlattı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na işaret eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Bir arkadaş belediye başkanı seçildikten sonra Beylikdüzü'nde bir takım icraatlar yaptı. Belediyeciliğin rutin hizmetleri dışında oraya iz bırakan bir takım icraatları var. İz bırakan diyorum çünkü bunlar bizim yüreğimizde yara açmış icraatlardır. Bu millete, bu milletin bütün değerlerine canhıraş bir biçimde düşmanlık besleyen, hepimizin hafızasında yer etmiş, evlatlarımızın dahi genetik olarak unutmayacağı bir ismi orada sembol hale getirdi ve onun putunu dikti. Peki kim bu kişi, ismi Makarios. Kıbrıs'ta onlarca kardeşimizi katletmiş ve bütün hayatını Türk ve İslam düşmanlığı üzerine dizayn etmiş bir isimdi bu adam. Bunu beylik düzünde kendince ölümsüz hale getirdi." diye konuştu.

Milletvekili Altınok da İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik etti.

Büyük bir davaya gönül verdiklerini ifade eden Altınok, "Bu dava makam mevki, bir şey olmak ya da olmamak davası değil. Bu dava sadece yol, köprü, hastane yapmak, teknolojik ve bilimsel alanda gelişme davası da değil bu dava 82 milyonun ayakta durabilmesi için gelecek nesillere bu günkü geçmişte aldığımız değerleri taşıyıp ve aktarabilmek için mücadele edilmesi lazım gelen davadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA