Erzurum'da bayrak yarışlarında 100 sporcu mücadele etti

Erzurum'da düzenlenen bayrak yarışlarında 7 ilden 100 sporcu dereceye girmek için mücadele verdi.

Erzurum'da düzenlenen bayrak yarışlarında 7 ilden 100 sporcu dereceye girmek için mücadele verdi.

Türkiye Atletizm Federasyonunca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Tartan Pistinde yapılan yarışlara, Erzurum, Kars, Ağrı, Hakkari, Iğdır, Bitlis ve Muş'tan 100 atlet katıldı.

Yarışlarda 5x60, 5x80, 4x100 ve 4x800'ün yanı sıra sağlık topu fırlatma, gülle atma ve uzun atlama branşlarında sporcular dereceye girmek için yarıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ve Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan da kıran kırana geçen yarışları izledi.

TAF tarafından düzenlenen bayrak yarışlarının 7 farklı ilde aynı anda yapıldığını ifade eden Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan, Erzurum'da güzel bir yarış organize ettiklerini belirterek, 'Doğu Anadolu Bölgesinden Erzurum, Kars, Bitlis, Ağrı, Hakkari ve Muş'tan atletler katıldı. Burada amaç sprint branşında yeni yetenekler bulup olimpiyatlara hazırlamak." dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Spor Şube Müdürü Güngör Şenses de yarışlarda dereceye giren sporculara madalya verdi.

Taşkesenligil, "Atletizm Federasyonu Başkanımız Fatih Çintimar'a yarışları ilimize verdiği için teşekkür ediyorum. Burada derece elde eden tüm atletleri tebrik ediyorum. Hepiniz çok güzel yarışlar çıkardınız. Antrenörlerinizi ve sizleri kutluyorum." diye konuştu.

Dereceye giren takımlara madalya ve kupa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer