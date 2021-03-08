Erzurum'da bayrak teslim töreni
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Erzurum'da bayrak teslim töreni

08.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:37
Erzurum'da bayrak teslim töreni

18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. Yıldönümü ve Şehitler Günü münasebetiyle Erzurum Kongre Binasında bayrak teslim töreni gerçekleştirildi.

18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. Yıldönümü ve Şehitler Günü münasebetiyle Erzurum Kongre Binasında bayrak teslim töreni gerçekleştirildi. Bölge illeri, teslim aldığı bayrağı programda Erzurum Valisi Okay Memiş'in de katıldığı programda il temsilcilerine teslim etti.

Bayrağı son olarak teslim alan 7 il, bayrağı Ankara'ya teslim edecek ve 81 ilden 81 Genç 81 Bayrak ile refakatçiler eşliğinde 18 Mart 2021 Çanakkale'de buluşacak.

Erzurum Kongre Binasına diğer illerden ve Nene Hatun Çocuk Evlerinden gelen çocuklar Çanakkale'ye gidecek bayrağın devir teslim törenine katıldılar.

Bayrak devir törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Muş ve Bingöl ilinden gelen çocuklar katıldı. Vali Okay Memiş Kongre Binasına girişte kendisini karşılayan çocuklarla bir süre sohbet etti.

Çanakkale'ye gidecek bayrağı Muş ilinden Baran Kılınç, bayrak yemini yaparak teslim etti, Erzurum ilinden Abdullah Gençağa da bayrağı öperek bayrak teslim yemini yaparak teslim aldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, devir teslim töreninde yaptığı konuşmasında, "Şanlı bayrağımız Erzurum ilinden Çanakkale iline gönderilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın organizesinde yapıldı. İlimize Muş'tan gelen ekibimizi Kongre Binasında ağırladık. Anadolu'nun zirvesinden Cumhuriyetin kurulduğu, temellerinin atıldığı kentimizde Erzurum Kongre Binasında bulunuyoruz. Bayrağı bizden teslim alan genç kardeşimiz bayrağı Bingöl iline götürecek. Diğer illere de gönderilen bayrak 18 Martta Çanakkale ilinde olacak. Bu bayrak şehitlerimizin kanı ile sulanmıştır. Bu bayrak özgürlüğümüz ve egemenliğimizin timsalidir. Birkaç gün önce Bitlis Tatvan'da düşen helikopter kazasında şehit olan tüm askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Bu organizasyonu düzenleyenlere de teşekkür ederim" dedi.

Bayrak devir teslim töreninin yapılmasından sonra çocuklara çeşitli hediyeler verildi ardından da topluca hatıra fotoğrafı çekildiler. - ERZURUM

Erzurum'da bayrak teslim töreni
Erzurum'da bayrak teslim töreni
Erzurum'da bayrak teslim töreni
Erzurum'da bayrak teslim töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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