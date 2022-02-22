Erzurum'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
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Erzurum'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AA, İlhami Erkılıç - Güncel
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Erzurum'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

UZUNDERE, ERZURUM (AA) - Erzurum'un Uzundere ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Rıdvan Kılıç (87) idaresindeki 25 FS 632 plakalı otomobil, Gölbaşı mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra yol kenarına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Kılıç'ın cenazesi sıkıştığı otomobilden ekiplerce çıkarıldıktan sonra ilçe hastanesi morguna gönderildi.

AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Rıdvan Kılıç, Otomobil, Uzundere, Erzurum, Güncel, Haberler

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