Erzurum'da bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü Erzurum'un Oltu ilçesinde bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Erzurum'un Oltu ilçesinde bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Oltu-Ardahan kara yolu Orcuk Mahallesi mevkisinde, Veysi Baltacıoğlu yönetimindeki 25 LT 645 plakalı kamyonet yoldan çıkıp şarampole düştü.

Şarampole düştüğünü fark eden Baltacıoğlu'nun manevrasıyla yeniden yola çıkan araç, kontrolü tam olarak sağlanamayınca bu kez yol ortasındaki bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan Baltacıoğlu, kaldırıldığı Oltu Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA