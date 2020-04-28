Erzurum'da banka ve market önlerinde uzun kuyruklar oluştu
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Erzurum'da banka ve market önlerinde uzun kuyruklar oluştu

Erzurum'da banka ve market önlerinde uzun kuyruklar oluştu Polisler kentin her yerinde denetimlerini sürdürüyor Erzurum'da 4 günlük kısıtlamanın bitmesinin ardından market ve bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu.

Erzurum'da banka ve market önlerinde uzun kuyruklar oluştu
28.04.2020 20:25 | Son Güncelleme: 28.04.2020 20:26

Erzurum'da banka ve market önlerinde uzun kuyruklar oluştu

Polisler kentin her yerinde denetimlerini sürdürüyor

ERZURUM - Erzurum'da 4 günlük kısıtlamanın bitmesinin ardından market ve bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu. Polisler kuyrukta ki vatandaşlara sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

Erzurum'da polisler korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Denetimler drone ile havdan da destekleniyor.

Korona virüs önlemleri kapsamında kentte denetimler hız kazandı. Erzurum'un doğu girişinde Karskapı uygulama noktasında, batı girişinde ise Ilıca uygulama noktasında denetimlerini artıran polis ekipleri sürücülere ateş testi yapıp seyahat belgelerini sorguluyor. Polis ekipleri uygulama noktalarında vatandaşlara korona virüsten önlenme konusundaki kuralları hatırlatıp evde kalmaları için tavsiyelerde bulunuyor.

Öte yandan denetimler drone ile havadan da destekleniyor. Polis ekipleri ayrıca gün içerisinde 20 yaş altı ve 65 yaş üzerinde ki vatandaşları da evlerine gitme konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Market ve banka önlerinde oluşan uzun kuyruklar ise bariyerlerle önlenmeye çalışılıyor. Polisler vatandaşlara sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor. Kurallara uymayan vatandaşlara ise idari para cezası uygulanıyor.

Erzurum'da banka ve market önlerinde uzun kuyruklar oluştu

Kaynak: İHA

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