Erzurum'da bakımevlerinde kalan çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi
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Erzurum'da bakımevlerinde kalan çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi

Erzurum'da bakımevlerinde kalan çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi
Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Erzurum'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bakımevlerinde kalan 100 çocuk için düzenlenen uçurtma şenliğinde renkli görüntüler oluştu.

Erzurum'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bakımevlerinde kalan 100 çocuk için düzenlenen uçurtma şenliğinde renkli görüntüler oluştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 15'liler Çocuk Kulübü ve Çocuk Hakları Komitesince Abdurrahman Gazi Türbesi yakınında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bakımevlerinde kalan çocuklara yönelik uçurtma şenliği düzenlendi.

Etkinliğe, katılan 100 çocuk uçurtma uçurarak eğlenceli anlar yaşadı.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte konuşan Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Taner Ekinci, her yıl 15 Temmuz etkinlikleri yaklaşınca kurum bakımında olan çocukların bu konudaki farkındalığını artırmak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Çocukların bu programlara severek katıldığını dile getiren Ekinci, uçurtma şenliğinin yanı sıra çocuklar ile ecdada saygı yürüyüşü yapıp köy okullarını da ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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