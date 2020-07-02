Erzurum'da Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişi tutuklandı
Erzurum'da, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan 1 kişi tutuklandı.
02.07.2020 20:25 | Son Güncelleme: 02.07.2020 21:14
Erzurum'da, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan 1 kişi tutuklandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunduğu tespit edilen F.K. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA