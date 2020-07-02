Erzurum'da Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişi tutuklandı Erzurum'da, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan 1 kişi tutuklandı.

Erzurum'da, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan 1 kişi tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunduğu tespit edilen F.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaynak: AA