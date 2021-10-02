Erzurum'da babasının bıçakladığı kız çocuğu ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da babasının bıçakladığı kız çocuğu ağır yaralandı

AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Erzurum'da babasının bıçakladığı kız çocuğu ağır yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, babasının bıçakladığı kız çocuğu ağır yaralandı.

YAKUTİYE, ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, babasının bıçakladığı kız çocuğu ağır yaralandı.

Şehitler Mahallesi'nde baba E.Ş, tartıştığı kızı 17 yaşındaki D.Ş'yi bıçakladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan D.Ş, ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan baba E.Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yemek Tarifleri Aziz Sancar Joe Biden Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ebru Şallı
Spor Mesut Özil Salih Uçan Gökhan Töre Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Ziya Selçuk Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hulusi Akar Zafer Kurugöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erzurum'da babasının bıçakladığı kız çocuğu ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 14:13:28. #1.11#