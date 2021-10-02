Erzurum'da babasının bıçakladığı kız çocuğu ağır yaralandı
AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, babasının bıçakladığı kız çocuğu ağır yaralandı.
YAKUTİYE, ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, babasının bıçakladığı kız çocuğu ağır yaralandı.
Şehitler Mahallesi'nde baba E.Ş, tartıştığı kızı 17 yaşındaki D.Ş'yi bıçakladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan D.Ş, ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan baba E.Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri