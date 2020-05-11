Erzurum'da AVM'ler yeniden kapılarını açtı

Erzurum'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), gerekli önlemleri alarak kapılarını yeniden müşterilerine açtı.

Erzurum'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), gerekli önlemleri alarak kapılarını yeniden müşterilerine açtı.

Kentte daha önce market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durduran AVM'lerde sabah saatlerinden itibaren restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri tekrar faaliyete geçti.

İldeki AVM'lerde çalışan görevliler, müşterilerini ateşlerini ölçüp ellerine dezenfektan sıkarak içeri alıyor.

AVM'deki müşteriler, sosyal mesafeye uymaları yönünde sık sık yapılan anonsların yanı sıra zeminlerdeki yazılarla da uyarılıyor.

Sınırlı sayıda kişinin girmesine izin verilen AVM'lerdeki mağazalara, içeriden çıkan kişi sayısı kadar müşteri alınmasına izin veriliyor.

Kentteki bir AVM'nin yönetim hizmetleri genel müdürü Aydoğan Süer, AA muhabirine, AVM'lerin tekrar faaliyete geçtiği için mutlu olduklarını söyledi.

AVM'lerin açılışında bir takım yanlış bilgilerin olduğunu belirten Süer, "11 Mayıs'ta açılışı yaptık ama restoran, oyun alanları gibi yerlerin de açılacağı gibi yanlış ve eksik bilgiler oldu. Sağlık Bakanlığının yönetmeliği daha sonra açıklandı ama biz bunu önceden biliyorduk." dedi.

Süer, kısıtlı bir açılış olduğunu ifade ederek, "AVM'ler tamamen açılmıyor. Kafeler, sinema salonları, oyun alanları, restoranlar gibi sosyal mesafeyi zora sokacak alanları açmıyoruz. İlk etapta teknoloji, tekstil ve günlük tüketim alaları açıldı." diye konuştu.

Kaynak: AA