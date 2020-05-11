Erzurum'da AVM'ler hizmete açıldı

Uzun süredir kapalı olan AVM'ler kapılarını müşterileri açtı.

Uzun süredir kapalı olan AVM'ler kapılarını müşterileri açtı. Erzurum'da vatandaşlar AVM'lere ateşleri ölçülerek ve dezenfektan kullandırılarak alındı.

Korona virüsle mücadele kapsamında tedbir olarak 21 Mart'ta kapatılan alışveriş merkezleri bugün hizmete açıldı. Erzurum'da normalleşme kapsamında saat 10.00'da açılan AVM'ler ilk müşterilerini tüm hijyen kurallarına uyarak almaya başladı. Vatandaşlar içeriye ateş ölçümleri yapıldıktan sonra alındı. MNG ve Forum Erzurum AVM içerisinde ise belirli yerlere dezenfektan konulduğu görüldü.

MNG AVM Genel Müdürü Aydoğan Süer, "MNG AVM olarak bugün kapılarımızı yeniden açtık. Alış veriş merkezlerimiz kademeli olarak açılıyor. Sosyal mesafeye engel olabilecek alanlar açılmıyor. Yüzde 60'lık bir bölümü açılıyor. Maskesiz hiçbir ziyaretçimiz içeriye alınmıyor. Girişlerde personelimiz ateş ölçeler ile gerekli kontrolleri yapacaklar" diye konuştu.

Öte yandan yine yaklaşık iki aydır kapalı kalan berber ve kuaförlerde bugün itibariyle yeniden iş yerlerini açarak müşterilerini kabul etmeye başladılar. İş yerlerinde her türlü hijyen tedbirlerini aldıklarını dile getiren Mürsel Sevinç, "Tek kullanımlık malzemelerde müşterilerimizi traş ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli tüm tedbirleri aldık. İnşallah bu süreci en doğru şekilde tamamlayarak bu virüsten kurtulacağız" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA