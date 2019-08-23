Erzurum'da Aşkale rüzgarı ...

23.08.2019 10:23

Erzurum'da devam eden Taekwondo Minikler Milli takım seçme müsabakalarına Aşkale'den 6 sporcu ile katılan Aşkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcuları müsabakalara damga vurdu.



Antrenör Şuayp Gacır yönetimindeki İlçe ekibi 120 sporcu arasında sıkletlerinde 2 İl Birincisi,1 İl ikincisi ve 3 de il üçüncülüğü elde etti



İsmail Miraç Dilsiz ve Yiğit Murat Dilsiz sıkletinde il birincisi olarak Sivas'ta yapılacak olan minikler Doğu gurubu Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. - ERZURUM

Kaynak: İHA