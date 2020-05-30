Erzurum'da arazi kavgası 5 ölü
Erzurum'da arazi kavgası 5 ölüERZURUM'un Çat ilçesine bağlı Köseler köyüler köyünde iki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
30.05.2020 14:03 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:12
Erzurum'da arazi kavgası 5 ölü
ERZURUM'un Çat ilçesine bağlı Köseler köyüler köyünde iki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Köyde geniş güvenlik önlemleri alınırken, firari iki kişi aranıyor.
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HABER-ERZURUM, (DHA)-
Kaynak: DHA