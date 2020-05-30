Erzurum'da arazi kavgası: 5 ölü (1)
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Erzurum'da arazi kavgası: 5 ölü (1)

ERZURUM'un Çat ilçesine bağlı Köseler köyünde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Erzurum'da arazi kavgası: 5 ölü (1)
30.05.2020 13:59 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:59
ERZURUM'un Çat ilçesine bağlı Köseler köyünde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Köyde, jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan 2 kişi aranıyor.

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- Erzurum

Kaynak: DHA

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