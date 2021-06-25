Erzurum'da aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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Erzurum'da aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Erzurum'da aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum'da aracında 1 kilo 2 gram bonzai ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Erzurum'da aracında 1 kilo 2 gram bonzai ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Aşkale ilçesindeki bir araçta yapılan aramada, 1 kilo 2 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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