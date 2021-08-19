Apartmanda bulunan porsuk bakımlarının ardından doğaya salındı
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Apartmanda bulunan porsuk bakımlarının ardından doğaya salındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum'da bir apartmanda vatandaşlar tarafından bulunan nesli tükenme tehlikesindeki porsuk, bakımı yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.

Erzurum'da bir apartmanda vatandaşlar tarafından bulunan nesli tükenme tehlikesindeki porsuk, bakımı yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.

Palandöken ilçesi Yıldızkent Semti'ndeki bir binada porsuk gören vatandaşlar, tedirginlik yaşayarak durumu Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine giden ekipteki veteriner hekim Selçuk Albayrak, apartman sakinleri ve hayvanın zarar görmemesi için aldığı bir dizi önlem sonrası porsuğu yakalayarak apartmandan çıkardı.

Sağlık kontrollerinin ardından ihtiyaçları giderilen porsuk, güvenli şekilde doğaya salındı.

Apartmanda bulunan porsuk bakımlarının ardından doğaya salındı
Apartmanda bulunan porsuk bakımlarının ardından doğaya salındı
Apartmanda bulunan porsuk bakımlarının ardından doğaya salındı
Apartmanda bulunan porsuk bakımlarının ardından doğaya salındı
Apartmanda bulunan porsuk bakımlarının ardından doğaya salındı
Apartmanda bulunan porsuk bakımlarının ardından doğaya salındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Apartmanda bulunan porsuk bakımlarının ardından doğaya salındı - Haberler
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