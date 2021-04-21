Erzurum'da aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı
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Erzurum'da aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı

İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ - Haberler | Güncel

Erzurum'da aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı Erzurum'da öğlen saatlerinde havanın kötüleşmesiyle başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı

ERZURUM - Erzurum'da öğlen saatlerinde havanın kötüleşmesiyle başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da öğlen saatlerinde kent merkezinin üzerini kaplayan bulutlar sonrasında yağmurla karışık dolu yağdı. İri taneler şeklinde yağan dolu, hazırlıksız yakalanan vatandaşları olumsuz etkiledi. Hava şartlarının kötüleşeceğini tahmin eden bazı vatandaşlar ise dışarıya çıkarken yanına şemsiyesini almayı ihmal etmedi.

Erzurum'da aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı
Erzurum'da aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı
Erzurum'da aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı
Erzurum'da aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ

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