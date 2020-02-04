Erzurum'da "Ana Eylem 202 - Keşfedilen Yaşam" toplantısı yapıldı

04.02.2020 22:14 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:48

Erzurum'da, sığınmacılar için Erzurum Teknik Üniversitesinin (ETÜ) koordinatör kurum olarak yer aldığı, Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı tarafından desteklenen "Ana Eylem 202 - Keşfedilen Yaşam" isimli projenin açılış ve danışma kurulu toplantısı yapıldı.

Üniversitenin yaşam merkezi VIP salonunda gerçekleşen toplantıya, İtalya, Polonya, İspanya ve Yunanistan'dan gelen proje ortakları katıldı.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, burada yaptığı konuşmada, 2011 yılında Suriye'de iç karışıklıkların yaşanmaya başladığını anımsattı.

Bunun sonucunda Türkiye'ye önemli oranda göçlerin yaşandığını belirten Çakmak, "Sınır ülke olmamız ve Suriyeliler tarafından tercih edilmemiz nedeniyle bir takım sebepler gösterilmesi Avrupa tarafından normal karşılandı ama aynı ilgiyi ve özeni maalesef kendileri göstermiyor." dedi.

Çakmak, bu göçlerin bir takım tedbirleri de beraberinde getirdiğini ifade ederek, "Yaşanan bu hadisenin Türkiye üzerinde dengesizlik oluşturmaması ve bu tür problemlere çözüm bulunması amacıyla bir takım kurumsal tedbirler alınmaya çalışıldı ve bu alanda çalışmalar gerçekleşmeye devam ediyor. Biz de üniversite olarak bu duruma el atmak amacıyla projemizin sunumunu yaptık." diye konuştu.

Proje ile Türkiye'deki ve proje ortaklığı yapan ülkelerdeki sığınmacıların toplumsal uyumu gerçekleşme sürecine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA