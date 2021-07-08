Erzurum'da akaryakıt tankeri devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Erzurum'da akaryakıt tankeri devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum'da akaryakıt tankeri devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Erzurum'un Aşkale ilçesinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Bayrak (51) idaresindeki 28 K 8436 plakalı akaryakıt tankeri, ilçeye bağlı Hüseyin Ağa mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, araç içinde sıkışan sürücü Bayrak, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Yüksel Güzel (41) ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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