Erzurum'da "AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı" yapıldı Erzurum'da, "AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Erzurum'da, "AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Parti binasında il başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve partinin ilçe başkanlarının katıldığı toplantıda güncel konular ele alındı.

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki depremden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesinde, hasar tespit ve yardım çalışmalarının devam ettiğini belirten Öz, depremin yaralarını sarmak için herkesin üzerine düşeni yaptığını söyledi.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesini iyi yönettiğine dikkati çeken Öz, salgının tamamen bitmesi için tedbirlere uyulması gerektiğini ifade etti.

Öz, Bilim Kurulu'nun önerilerine uyulması gerektiğini belirterek, "Tedbirlerin sahada uygulanabilir olması için neler yapmamız gerektiğini ve eksiklerin neler olduğunu bu toplantıda belirlemeye çalıştık. Yeni normal biraz uzun sürecek ve bu duruma alışmalıyız. Pandeminin hafife alınacak bir durum olmadığını kısa sürede yeniden artan vaka sayıları göstermektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA