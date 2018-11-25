Erzurum'da AK Parti'ye Belediye Başkan Aday Adaylığı İçin 269 Başvuru Yapıldı

Erzurum genelinde AK Parti'ye belediye başkan aday adaylığı için 269 başvuru yapıldı.

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerle ilgili müracaat sayılarını paylaştı. İlçe belediye başkanlıklarına 269 aday adayı başvuruda bulundu.

İlçelere göre başvuru dağılımı şöyle oldu:

"Yakutiye 20, Palandöken 19, Aziziye 9, Pasinler 27, Çat 22, Aşkale 19, Tortum 19, Oltu 16, Hınıs 15, İspir 13, Pazaryolu ve Uzundere 12, Horasan 11, Olur ve Şenkaya 9, Tekman ve Narman 8, Karayazı ve Köprüköy 7, Karaçoban 6"

Açıklamada tüm ilçe belediye başkanlıkları için 269 aday adayı başvuruda bulunurken, bunlardan 12'sinin kadın olduğu belirtildi. - ERZURUM