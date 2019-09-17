Erzurum'da Ahilik Haftası kutlamaları

17.09.2019 16:18

Ahilik Haftası Erzurum'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Tören sonunda yılın ahisine plaket verildi.



Ahilik Haftası etkinlikleri Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin organize ettiği etkinliklerde ilk olarak Mehteran Takımı mini bir konser verdi. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Oda Başkanları, esnaflar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı organizasyonda açılış konuşmasını ESOB Başkanı Rasim Fırat yaptı.



Ahiliğin Anadolu'da yaşayan halkı, çeşitli meslek alanlarında hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını, iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen, bir insanlık sanatı olduğunu kaydeden Başkan Fırat, "Bu kurum, zamanla tüm Anadolu'da kabul görmüş bir sosyo-ekonomik düzen olarak Selçuklu ve Osmanlı'nın devlet felsefelerinin yapı taşlarından biri haline gelmiştir. Ahi ahlakı, Müslüman, Hristiyan, Musevi tüm Anadolu yasayanlarına mutluluk veren, huzur ve refah sunan bir ahlak, bir yaşam tarzı olarak kabul görüyor, benimseniyor. Bu ahlak topluma egemen oluyor, ve "futuvet ehli" denen, güvenilir, toplumlarına saygılı ve faydalı, insanlığa ve topluma hizmet etmeyi kendilerine amaç edinmiş insanlar yetişiyor" dedi.



Günümüzde bu ilke ve prensiplere olan ihtiyacın daha da arttığını kaydeden Başkan Rasim Fırat, "Çünkü popüler kültürün bizlere dayattığı tüketim kültürü ve onun getirdiği yozlaşma nedeni ile toplumsal bağlarımız, aile hayatımız, iş dünyamız çürüme tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Unutulmuş toplumsal genetik mirasımız olan Ahilik yeteneklerimizi, tekrar harekete geçirilebiliriz. Böylelikle, ayakta durabilmek için kendine güvenen gençler, çıkar peşinde koşmayan vatandaşlar,



ve doğru olmayan yollara sapmayan işletmeler var olabilecektir. Bu vesileyle bütün Esnaf ve Sanatkarlarımın bayramlarını kutluyor, bu duygu ve düşüncelerle hepinize teşkilatım ve şahsım adına saygılarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.



Medeniyet tarihine kültürün armağan ettiği birçok değer olduğunu anımsatan Vali Okay Memiş ise bu değerlerden birinin de Ahilik olduğunu dile getirdi. Ahilik kurumunun Anadolu'da kök salarak, varlığını yüzyıllar boyunca devam ettirdiğini ve Türk toplumunun toplumsal, ekonomik, dini, ahlaki ve kültürel hayatını tanzim ettiğini belirten Vali Memiş, "Temelleri 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu'da atılan Ahilik teşkilatı; Türk insanının mesleğini, sanatını, mertlik, dayanışma ve güzel ahlak ile bütünleştiren, milli birlik ve bütünlük anlayışıyla asırlar boyu toplumda düzeni sağlayan, üretici-tüketici ilişkisini en iyi şekilde düzenlemeyi amaç edinen kültürel, sosyal ve ekonomik oluşumdur. Fazileti ve çalışkanlığı esas alan Ahilik Teşkilatı Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Değişen sanayi ve ticaret hayatına rağmen ön gördüğü erdemlerle Türk Milleti'nin karakterini ortaya koymaktadır" dedi. Vali Memiş ayrıca Erzurum'un Ahilik kavramının beşiği kentlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu yansımayı bugünkü esnafımızda görmek mümkün. Çok iyi, işini bile, ahlaklı bir esnaf kesimimiz var" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi İbrahim Erkal Kültür Merkezi oyuncuları Ahilik geleneğini canlandırırken, ESOB tarafından seçilen Yılın Ahisi Fevzi Polat'a, Yılın Kalfası Tolgahan Efe'ye ve Yılın Çırağı Oğuzhan Muslu'ya plaket ve beratları verildi. Törenin ardından vatandaşları Ahilik Pilavı ikram edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA