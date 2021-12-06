ERZURUM'DA AĞAÇLAR, TRAFİK IŞIKLARI VE SOKAK LAMBALARI BUZ TUTTU

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da Kar yağışının ardından soğuk havanın da etkisi ile kentteki bazı ağaçların dallarında buz sarkıtları oluştu. Kar ve aşırı soğuk nedeniyle buz sarkıtları ile kaplı ağaç dalları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü Erzurum, buz kente döndü. Sisin yoğun olduğu Hava Limanı yolundaki ağaçlar, trafik ışıkları ve sokak lambaları buz tuttu. Doğu'da yaşananan soğuklar nedeniyle Van Gölü'nden sonra Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır gölü başta olmak üzere birçok göl ve dere yatağının yüzeyi buz tuttu. Dallarında buz sarkıtları oluşan çam ağacının arasına giren üniversite öğrencisi Artvinli Özge Küçükhas (21), "Burası Erzurum ağaçların buz açtığı yer. Kışın soğukların çilesi ile birlikte oluşturduğu güzellikler görenleri etkiliyor ve kartpostallık görüntülere sahne oluyor" diye konuştu.

Uzmanlar, soğuk havalarda yaşlı, çocuk ve kronik hastalıkları bulunan kişilerin zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. Vatandaşların yol ve kaldırımdaki buzlanma nedeniyle yürürken ellerin cepte olmaması gerektiğini belirterek adımların yere sağlam basılmasını istedi.