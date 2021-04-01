Erzurum'da ağaçlar 'kitap' açtı

ERZURUM'un merkez Aziziye ilçesinde, 'Kütüphane Haftası'nda belediye tarafından belirli noktalardaki ağaçlara gün ağarmadan asılan 'Aziziye Zaferi', 'Erzurum'un Tarihi', Erzurumlu halk ozanlarının şiirlerinin yer aldığı 500 kitap, vatandaşlar tarafından alındı.

ERZURUM'un merkez Aziziye ilçesinde, 'Kütüphane Haftası'nda belediye tarafından belirli noktalardaki ağaçlara gün ağarmadan asılan 'Aziziye Zaferi', 'Erzurum'un Tarihi', Erzurumlu halk ozanlarının şiirlerinin yer aldığı 500 kitap, vatandaşlar tarafından alındı.

Merkez Aziziye Belediyesi'nde görevli zabıta memurları, "İlçede ağaçlar çiçekten önce kitap açtı" sloganıyla ağaçlara astıkları kitapları okurlarla buluşturdu. Gün ağarmadan ağaçlara hediye paketine sarılı bir halde asılan kitaplar, sabah evlerinden çıkan ilçe halkını şaşırttı. Bir süre bunun ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar, Kütüphane Haftası nedeniyle böyle bir kampanya başlattığını duyunca ağaca asılı kitaplardan almaya başladı. Ağaçlara asılan kitaplar kısa sürede tükendi. Ağaçlarda asılı olan hediye paketlerini ilk gördüklerinde şaşıran ilçe halkından Yasemin Aybasan, "Sabah evden çıktığımızda ağaçlara asılı hediye paketlerini görünce çok şaşırdık. Acaba ne diye merak ettik. sonra bunun belediyenin bir hediyesi olduğunu öğrenince birer tane aldık. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'FARKINDALIK İÇİN'Toplumda kitap okuma bilincinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla Kütüphane Haftası dolayısıyla gerçekleştirdikleri proje çerçevesinde, yaklaşık 500 kitabı ağaçlara asarak dağıttıklarını söyleyen Başkan Muhammed Cevdet Orhan şöyle devam etti: "Kütüphane Haftası'nda ilçemizde bir etkinlik yapmayı planladık. Erzurum'daki verilere bakılırsa kitap okumayı seven bir memleketiz. Farkındalık oluşturmak için 'ağaçlar çiçek açmadan kitap açtı' dedik. Belediyedeki bütün arkadaşlarla ağaçlara geceden kitaplar astık. Vatandaşlar da sabah uyandıklarında farklı bir görüntüyle karşılaştılar. Ümit ediyoruz ki bu çalışmayla farkındalık sağlamış oluruz. Yaklaşık 500'e yakın kitap asıldı. Kitapların içeriği Erzurum'un tarihi ve kültürünü anlatıyor. Milli manevi değerlerimizi ön plana çıkaran kitaplar olarak seçildi. Dolayısıyla bu anlamda ilimizle ilgili bir tanıtım da yapmış olduk."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şifanur TAVUS