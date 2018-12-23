Erzurum'da Ağaçlar Kırağı Tuttu

ERZURUM'da dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düşünce, ağaçlar kırağı tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ile Erzurum'un Tekman ilçesinde ölçüldü. Termometreler, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'ın Göle ilçesinde 16, Kars ve Arndahan'da 11, Erzurum'da 8, Erzincan 5, Ağrı 3, Iğdır ve Muş'ta 1 dereceyi gösterdi.

Erzurum'da soğuk hava nedeniyle ağaçlar, büst ve heykeller kırağı tuttu, ortaya doyumsuz manzaralar çıktı. Açık hava stüdyosuna dönüşen Atatürk Üniversitesi kampüsünde de öğrenciler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Bu arada, kentte sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. - Erzurum

Kaynak: DHA