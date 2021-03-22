Erzurum'da açılması planlanan kafe otistik vatandaşlara ekmek kapısı olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erzurum'da açılması planlanan kafe otistik vatandaşlara ekmek kapısı olacak

22.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:55
Erzurum'da açılması planlanan kafe otistik vatandaşlara ekmek kapısı olacak

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Erzurum Şubesince planlanan "Korumalı iş yeri" projesi kapsamında açılacak "Otistik gülen kafe" ile otistik vatandaşların çalışmasına imkan sağlanacak.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Erzurum Şubesince planlanan "Korumalı iş yeri" projesi kapsamında açılacak "Otistik gülen kafe" ile otistik vatandaşların çalışmasına imkan sağlanacak.

İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, İŞKUR Erzurum Şubesinde düzenlediği basın toplantısında, 17 farklı sektörde 430 iş yeri ile iletişim kurarak "İşgücü Piyasası Araştırması" yapacaklarını söyledi.

Kent genelinde istihdama destek verdiklerini belirten Mutlu, "Kamudan ziyade özel sektöre hizmet veren ve istihdamı destekleyen bir kurum olduk. Özellikle mesleki eğitim kurslarımız bizim olmazsa olmazımızdır." dedi.

Mutlu, insanların meslek sahibi olmaları için gerekli yatırımları yaptıklarını ifade ederek, "Yıl başından bu yana 51 milyonluk bir ödeneği insanların meslek sahibi olmaları için ayırdık ve çeşitli iş programlarımız var. Bunları da destekleyerek istihdamın sadece bir işletmede olmadığını göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronvirüs (Kovid-19) nedeniyle araştırmalar yapacaklarını anlatan Mutlu, şöyle konuştu:

"Pandemiden sonra iş verenlerimizin nabzını ölçmeye çalışıyoruz. Kısa çalışmadan faydalandı mı veya ne kadar faydalandı diye araştırmalarımız olacak. 17 sektörde iş gücü piyasası araştırmasını yapıp 430 iş yerinde de bunu uygulayacağız. Bu sene Büyükşehir Belediyesi ile 'Korumalı iş yeri' projesi kapsamında bir çalışmamız var. Olimpiyat Parkı içinde "Otistik gülen kafe" adı atında bir kafe kurmayı düşünüyoruz. Tamamen otistiklerin çalıştığı onların hizmet ettiği ama normal vatandaşların da gittiği bir yer olacak. Bu uygulama Türkiye'de sayılı illerde var, biz de bunların arasına girmeye çalışıyoruz. Amacımız o insanları da istihdama katmak."

Mutlu, söz konusu projeden hükümlülerin de yararlanabileceğini dile getirerek, "Bunlardan eski hükümlüler de yararlanıyor. Eski hükümlü olması, oturduğu ilde ikamet etmesi ve kuracağı işle ilgili bir sertifikası olması yeterli. Onlara da 58 bin liraya kadar destek sağlıyoruz. Burada sektör hiç önemli değil yani hayvancılık ve normal şirkete kadar bizim maddi ölçeğimizde olanlara destek olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Özil Mustafa Cengiz Josef De Souza Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum'da açılması planlanan kafe otistik vatandaşlara ekmek kapısı olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 18:05:25. #1.16#
title