Erzurum'da 9 gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmasına sağanak nedeniyle ara verildi

Erzurum'un İspir ilçesinde 9 gün önce tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmalarına, bölgede etkili olan sağanak ve sel tehlikesi nedeniyle ara verildi.

Erzurum'un İspir ilçesinde 9 gün önce tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmalarına, bölgede etkili olan sağanak ve sel tehlikesi nedeniyle ara verildi.

Çamlıkaya Mahallesi'nde 9 gün önce akşam saatlerinde etkili olan sağanakta, bölgede yapımı devam eden hidroelektrik santrali (HES) tünelinde çalışan Mustafa Aksöyek (39) sele kapıldı.

Kaybolan Aksöyek'i bulmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince başlatılan arama çalışmalarına, bugün etkili olan sağanak sonrası oluşabilecek sel nedeniyle ara verildi.

Alınan tedbirlerle bir olumsuzluğun yaşanmadığı bölgede hazır bekletilen ekip, hava koşullarının düzelmesi durumunda arama çalışmasına devam edecek.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, AA muhabirine, kaybolan işçiyi arama çalışmasına sağanak ve sel nedeniyle ara verildiğini belirterek "9 gün önce kaybolan vatandaşımızı ilk günden itibaren devletimizin görevli kurumları, JAK, AFAD, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve İspir Belediyesi olarak canla başla bulmak için mücadele etmekte." dedi.

Bölgede etkili olan yağışın arama çalışmalarında aksamalara neden olduğunu ifade eden Coşkun, "Olması muhtemel sel tehlikeleri nedeniyle Aksöyek'i arama çalışmalarına bir süre ara verildi. Hava koşullarının iyileşmesi durumunda her an hazır beklemekte olan ekip arama çalışmasını sürdürecek." diye konuştu.

Tünelin bulunduğu alan ve dere yataklarında ise ilgililerce tahkimat çalışması devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç