Erzurum'da 86 kilometre uzaktaki evlerine yaya gitmeye çalışan çift, AA ve Valilik desteğiyle...
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Zonguldak, Uzundere, Erzurum, Güncel

Erzurum'da 86 kilometre uzaktaki evlerine yaya gitmeye çalışan çift, AA ve Valilik desteğiyle...

Erzurum'da, sağlık sorunları sebebiyle il merkezinde bulunan ve araç olmadığı için 86 kilometre uzakta yer alan Uzundere ilçesindeki evlerine yürüyerek gitmeye çalışan çift, Anadolu Ajansının (AA) girişimleri ile Valilik tarafından tahsis edilen özel araç ile evlerine ulaştırdı.

11.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:12
Erzurum'da 86 kilometre uzaktaki evlerine yaya gitmeye çalışan çift, AA ve Valilik desteğiyle...

Erzurum'da, sağlık sorunları sebebiyle il merkezinde bulunan ve araç olmadığı için 86 kilometre uzakta yer alan Uzundere ilçesindeki evlerine yürüyerek gitmeye çalışan çift, Anadolu Ajansının (AA) girişimleri ile Valilik tarafından tahsis edilen özel araç ile evlerine ulaştırdı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Erzurum'da da tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle kent merkezinde bulunan ve araç olmadığı için evlerine dönemeyen Muhammet Lütfü ve eşi Kader Tümer, çocuklarının evde yalnız olması nedeniyle 86 kilometre uzaklıktaki Uzundere ilçesine yaya gitmek için yola düştü.

Yolda yürürken AA Erzurum Bölge Müdürlüğünü telefonla arayıp sorunlarını dile getirerek yardım isteyen çiftin durumu AA ekibince Valiliğe iletildi.

Sırtlarında eşyası da olan ve güçlükle kara yolunda ilerleyen ve o ana kadar 15 kilometre kat eden kadın ve eşinin durumunu AA muhabirlerinden öğrenen Valilik yetkilileri hemen harekete geçti. Yetkililer, hızlıca özel bir araç tahsis ederek Tümer çiftini bulundukları Erzurum-Tortum kara yolunun 15. kilometresinden alıp Uzundere'deki evlerine kadar ulaştırdı.

Devletin kendileri için seferber olduğunu ifade eden Tümer çifti, AA ekibi ve Valilik yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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