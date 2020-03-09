Erzurum'da 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği
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Dünya Kadınlar Günü, Yakutiye Belediyesi, Yakutiye, Erzurum, Güncel

Erzurum'da 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği dolayısıyla Yakutiye Belediyesi ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.

09.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:30
Erzurum'da 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği dolayısıyla Yakutiye Belediyesi ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.


Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden maddi ve manevi destek alan aileler ve protokol eşleriyle bir araya geldi.


AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban'ın da katıldığı buluşmaya, Vali Okay Memiş'in eşi Sibel İnci Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in eşi Gülay Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ın eşi Aybüke Gözde Gültekin Uçar, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Müdürü Şükran Gökdaş katıldı.


Düzenlediği sabah kahvaltısıyla hem Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden destek alan aileler hem de şehrin yöneticilerinin eşleriyle bir araya gelen Başkan Uçar, sadece bugün değil, her daim kadınların yanında olacaklarını ve onların talep ve beklentilerini karşılayacaklarını söyledi.


Başkan Uçar ayrıca şehit eşleri ve anneleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum dedi.


AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ise Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'a düzenlediği böylesine anlamlı bir buluşmadan dolayı teşekkür ederek, AK Parti iktidarının kadınlara sunduğu hizmet ve ayrıcalıklardan bahsederek, oluşturulan yeni istihdamlarla kadınların artık hayata daha güvenli tutunduğunu ifade etti.


ŞÖNİM Müdürü Şükran Gökdaş ise kadın hizmetleri konusunda bilgi vererek, kadınlara en iyi hizmeti sunmak için yoğun gayret içerisinde olduklarını kaydetti.


Program sonunda Erzurum Valiliği ve Yakutiye Belediyesi tarafından programa katılan kadınlara çeşitli hediyeler dağıtıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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