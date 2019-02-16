Erzurum'da 790 Bin Büyükbaş Hayvan Şapa Karşı Aşılanacak

Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da, şap hastalığına karşı 790 bin büyükbaş hayvanın aşılanacağı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan "Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyon Projesi" kapsamında 20 ilçede 18 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında büyükbaş hayvanlara yönelik "Şap Aşılama Kampanyası" düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, hayvan ölümlerine sebebiyet vermesinin yanı sıra et, süt gibi verim kayıplarının önlenmesi amacıyla şap hastalığına karşı 790 bin büyükbaş hayvanın aşılanacağı kaydedildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, şap hastalığının salgın, bulaşıcı ve viral bir hayvan hastalığı olduğunu vurguladı.

Şap hastalığının çiftçiler açısından büyük bir sorun olduğunu aktaran Akar, "Çok hızlı bulaşma ve yayılma gösteren şap hastalığının ve neden olduğu ekonomik kayıpların önlenmesi için büyükbaş hayvanların ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez şap hastalığına karşı aşılanması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Akar, hayvancılıktan beklenilen verimin alınabilmesi için bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadelenin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, yetiştiriciler tarafından hayvanlarına şap aşısı yapılmasının mecburi olduğunu anlattı.

Erzurum'da geçen yıl iki dönem halinde 1 milyon 600 bin şap aşısının yapıldığını anımsatan Akar, şunları kaydetti:

"Yetiştiricilerimizin şap aşılama kampanyasıyla ilgili yapılacak duyuruları dikkate almaları ve hayvanlarını şap hastalığından korumak için en etkin ve ucuz yöntem olan aşılama hususunda duyarlı olması gerekmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvan hastalıklarının yayılmaması amacıyla alınan tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanacaktır. Erzurum'da 2019 yılı ilkbahar dönemi şap aşılama kampanyası 18 Şubat'ta başlayacaktır."

Kaynak: AA