ERZURUM'DA 72 KONTEYNER, 72 ÇADIR VE 48 HAYVAN ÇADIRI KURULDU

ERZURUM'da, cuma günü meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin hasara neden olduğu yerleşim birimlerine 72 konteyner, 72 çadır ve 48 hayvan çadırı kuruldu.

Köprüköy ilçesinde, 19 Kasım Cuma günü saat 15.40'ta meydana gelen 5.1'lik depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Erzurum Valiliği öncülüğünde evlerin hasar gördüğü Topçu, Alaca, Duatepe, Kındağut ve Kayabaşı mahallelerine 72 konteyner, 72 çadır ve 48 hayvan çadırı kuruldu. Depremzedelere 355 gıda kolisi ve 155 hijyen kolisi dağıtıldı. Konteynerlere elektrik verilirken, su ve kanalizasyon için çalışmalara da başlandı. Havanın soğuması nedeniyle depremzedelere 50 ton kömür, 115 soba, 48 yatak çarşaf takım ve battaniye verildi. Türk Kızılay da bölgede 3 bin kişilik yemek, çay ve 500 ekmek dağıtımı yaptı. Konteyner ve çadırlarına yerleşenler, desteklerden memnun kaldıklarını belirterek, teşekkür etti.